La Grifo Imola festeggia con 280 tesserati | Una realtà fondamentale

La Grifo Imola ha celebrato il Natale insieme ai suoi 280 tesserati, consolidando il senso di comunità e appartenenza. Questa realtà rappresenta un punto di riferimento importante per il territorio, promuovendo valori di collaborazione e impegno. La tradizionale occasione di festa rafforza i legami tra i membri, sottolineando il ruolo centrale dell’associazione nel contesto locale. Un momento di condivisione che testimonia l’importanza di una realtà radicata e attiva.

Come da tradizione, anche quest’anno la grande famiglia della Grifo Imola ha festeggiato assieme il Natale. I ragazzi e le loro famiglie, assieme alla dirigenza, allo staff, agli allenatori e tutti gli amici del club biancoblu si sono ritrovati domenica all’hotel Donatello per il consueto pranzo di Natale. Un momento di festa che anche quest’anno ha visto una grandissima partecipazione. Il gruppo della Grifo (presieduto da Stefano Mongardi ) conta infatti circa 280 tesserati con un’attività cestistica che ha il suo culmine nelle due prime squadre (una nel torneo di Divisione Regionale 2 e una in Divisione Regionale 3) ma che si sviluppa soprattutto a livello giovanile grazie anche all’opera della Grifo Teenagers (realtà che cura le giovanili con la guida di Davide Arcangeli ) con le tre squadre di punta Under 19 Gold e Silver e Under 17 Silver, e nel minibasket. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

