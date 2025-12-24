La Grazia il film girato a Torino da Paolo Sorrentino in anteprima la mattina dal 25 dicembre al 1° gennaio | in quali cinema

È uno dei film più attesi dell'inizio del 2026. "La Grazia" di Paolo Sorrentino uscirà nelle sale da giovedì 15 gennaio 2026 ma, da giovedì 25 dicembre a giovedì 1° gennaio, ci saranno anteprime al mattino e anche alcune proiezioni nella notte di San Silvestro.A Torino i cinema che lo proporranno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: La Grazia di Paolo Sorrentino al cinema di mattina dal 25 dicembre al 1 gennaio: le sale aprono a colazione e film Leggi anche: The Space Cinema, “La Grazia” di Paolo Sorrentino in anteprima: annunciate le proiezioni dal 25 al 31 dicembre La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. “La Grazia” di Paolo Sorrentino in anteprima dal 25 Dicembre al 1° Gennaio solo la mattina; Natale con «La Grazia». Matinée di anteprima per il nuovo capolavoro di Paolo Sorrentino girato anche a Torino e Moncalieri; Cinema & tv: il Presidente Toni Servillo secondo Paolo Sorrentino; Cosa guardare su Netflix - catalogo aggiornato a Gennaio 2026. Natale con «La Grazia». Matinée di anteprima per il nuovo capolavoro di Paolo Sorrentino girato anche a Torino e Moncalieri - Il titolo che ha aperto l’82° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia anticipa l’uscita ufficiale in sala sbarcando al cinema dal 25 dicembre al 1° gennaio ... torino.corriere.it

Sorrentino porta Torino a Venezia con “La Grazia”: la città è protagonista - L’anteprima più attesa per Torino è andata in scena ieri: l’undicesimo film, girato per lo più in città questa primavera, ha aperto ... torino.repubblica.it

La grazia di Paolo Sorrentino ogni mattina al cinema dal 25 dicembre - E' l'interessante anteprima torinese in programma al Nazionale, The Space e Uci Il film più atteso del 2026 si potrà vedere, a Torino, già alla fine del 2025 in un'interessante serie di proiezioni mat ... msn.com

LA GRAZIA, il nuovo film del regista Premio Oscar Paolo Sorrentino, in anteprima SOLO LA MATTINA dal 25 dicembre all’1 gennaio e in tutti i cinema dal 15 gennaio. Protagonista il vincitore della Coppa Volpi a #Venezia82 per la miglior interpretazione masc - facebook.com facebook

Il 31 dicembre arriva nei nostri cinema “La Grazia” di Paolo Sorrentino Utilizza il codice sconto UCIHAPPY26 e regalati un’esperienza unica a soli 6,90€ prima di salutare il nuovo anno. Acquista i biglietti online ucicinemas.it/film/la-grazia x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.