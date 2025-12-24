La Grazia il film girato a Torino da Paolo Sorrentino in anteprima la mattina dal 25 dicembre al 1° gennaio | in quali cinema

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È uno dei film più attesi dell'inizio del 2026. "La Grazia" di Paolo Sorrentino uscirà nelle sale da giovedì 15 gennaio 2026 ma, da giovedì 25 dicembre a giovedì 1° gennaio, ci saranno anteprime al mattino e anche alcune proiezioni nella notte di San Silvestro.A Torino i cinema che lo proporranno. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: La Grazia di Paolo Sorrentino al cinema di mattina dal 25 dicembre al 1 gennaio: le sale aprono a colazione e film

Leggi anche: The Space Cinema, “La Grazia” di Paolo Sorrentino in anteprima: annunciate le proiezioni dal 25 al 31 dicembre

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

“La Grazia” di Paolo Sorrentino in anteprima dal 25 Dicembre al 1° Gennaio solo la mattina; Natale con «La Grazia». Matinée di anteprima per il nuovo capolavoro di Paolo Sorrentino girato anche a Torino e Moncalieri; Cinema & tv: il Presidente Toni Servillo secondo Paolo Sorrentino; Cosa guardare su Netflix - catalogo aggiornato a Gennaio 2026.

grazia film girato torinoNatale con «La Grazia». Matinée di anteprima per il nuovo capolavoro di Paolo Sorrentino girato anche a Torino e Moncalieri - Il titolo che ha aperto l’82° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia anticipa l’uscita ufficiale in sala sbarcando al cinema dal 25 dicembre al 1° gennaio ... torino.corriere.it

Sorrentino porta Torino a Venezia con “La Grazia”: la città è protagonista - L’anteprima più attesa per Torino è andata in scena ieri: l’undicesimo film, girato per lo più in città questa primavera, ha aperto ... torino.repubblica.it

grazia film girato torinoLa grazia di Paolo Sorrentino ogni mattina al cinema dal 25 dicembre - E' l'interessante anteprima torinese in programma al Nazionale, The Space e Uci Il film più atteso del 2026 si potrà vedere, a Torino, già alla fine del 2025 in un'interessante serie di proiezioni mat ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.