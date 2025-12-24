A Gragnana, presso il circolo Enrico Malatesta, si è svolta una particolare sfida culinaria durante le festività natalizie, coinvolgendo un grande numero di partecipanti. In questa occasione, si è tentato di stabilire un record mangiando il maggior numero di tigelle, piatto tradizionale della zona. L’evento ha attirato l’attenzione della comunità locale, sottolineando l’importanza delle tradizioni gastronomiche nel periodo natalizio.

Super abbuffata di Natale al circolo Enrico Malatesta di Gragnana, dove nei giorni scorsi è andata in scena una singolare sfida a chi mangiava più tigelle. In poco tempo i dieci concorrenti in gara hanno fatto fuori 500 tigelle farcite con salumi e formaggi e altre specialità. Una cena da record che dal circolo Malatesta vogliono superare lanciando una sfida a chi se la sente di superare il record delle 500 tigelle. Una sfida andata avanti fino alle tre del mattino, tra rinunce e rimonte e che in paese sarà ricordata come la cena di Natale più spassosa di sempre. Una vera e propria maratona mangereccia con tigelle preparate fresche per l’occasione e farcite a piacimento sul momento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La grande abbuffata 500 tigelle spazzate via. A Gragnana il record

Leggi anche: Pronostico Olympiacos-Psv: dopo l’abbuffata altri due gol per il record

Leggi anche: Dai panettoni alle Olimpiadi, la grande abbuffata dei consumi promette crescita

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Se 500 miliardi vi sembran pochi. La grande abbuffata a debito - Dal 2021 l'Italia ha speso o si è impegnata a spendere il 25 per cento del pil tra Pnrr, Superbonus, aiuti contro il caro energia e tagli di tasse. ilfoglio.it

Into The Swing. . non abbiamo ancora capito se conveniva di più l'abbuffata, la mezza abbuffata o la grande abbuffata @swing.laboratory votiamo - facebook.com facebook