La giocata spaziale di Breno Bidon col Corinthians il pallone scompare e poi riappare | è pura magia

Memphis Depay ha realizzato il gol che è valso al Corinthians la Coppa del Brasile 2025, ma il vero protagonista della finale contro il Vasco da Gama al Maracanã è stato il 25enne centrocampista Breno Bidon. Autore di una giocata da autentico fenomeno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

