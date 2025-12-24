“La frontiera” di Franco Vegliani, pubblicato originariamente nel 1964, è un romanzo che affronta temi di grande attualità. La scelta di Abbot di riproporlo rappresenta un’opportunità per riscoprire un’opera significativa della letteratura italiana del Novecento. Questo romanzo, già ristampato più volte, si distingue per la sua capacità di riflettere sulle sfide e le tensioni del nostro tempo.

Meritevole la scelta di Abbot di ripubblicare questo attualissimo romanzo di Franco Vegliani (1915-1982), uscito nel 1964 e ristampato nel 1988 e nel 1996 (anno del film di Franco Giraldi con Raul Bova e Giancarlo Giannini). Si tratta infatti di una storia di valore universale, incentrata sull’idea di frontiera come barriera culturale e sulla questione dell’appartenenza. Vegliani stesso era nato a Trieste da padre dalmata e fu costretto a cambiare il cognome (Sincovich) negli anni Trenta per aderire ai dettami nazionalistici di Mussolini: ne scelse uno che richiamasse l’isola di Veglia (Krk) da cui era originario. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

