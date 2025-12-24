Milano, 24 dicembre 2025 – Una festa di Natale per i senzatetto della stazione Centrale di Milano si è tenuta questa mattina in piazza Duca d'Aosta davanti all'Hotel Gallia. Un evento, come ricorda il fondatore dei City Angels, Mario Furlan, che ormai da trent’anni è un tradizionale appuntamento di solidarietà nel capoluogo lombardo. A mezzogiorno si è tenuta una preghiera interreligiosa che ha visto uniti don Claudio Burgio, l'imam Khaled Elhediny, un rabbino, un pastore evangelico, il sacerdote ortodosso Padre Dario Rafo, il monaco buddista Bhante Dhammasiri e il monaco induista Jay Gauranga per lanciare un messaggio di speranza e invocare in particolare la pace in Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La festa di Natale solidale con i senzatetto alla Stazione Centrale: una fetta di panettone, sorrisi e tanti abbracci assieme ai City Angels

