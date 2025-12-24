La festa del Circolo Tennis Massa | È una vittoria che parte da lontano

Il Circolo Tennis Massa Lombarda ha celebrato la propria vittoria nell’A1 di tennis durante una cerimonia presso l’auditorium di Massa Lombarda. Un momento di riconoscimento per il percorso e l’impegno che hanno portato alla conquista dello scudetto, risultato di anni di lavoro e dedizione. La festa ha rappresentato un’occasione per condividere un traguardo importante e rafforzare il legame tra il circolo e la comunità locale.

La sala dell'auditorium di Massa Lombarda ha accolto la festa, il momento di celebrazione, per il Circolo Tennis Massa Lombarda che ha saputo conquistare lo scudetto vincendo il campionato di A1 di tennis. Una vera e propria impresa quella del Ct Massa, rappresentante di una città di poco meno di 11mila abitanti, capace di imporsi contro corazzate che difendevano i colori di capitali e capoluoghi di regione. A celebrare la vittoria erano presenti i dirigenti, a partire dal presidente Giorgio Errani e dal consigliere storico Fulvio Campomori, l'allenatore e perno della squadra, Michele Montalbini, e una buona parte dei giocatori, almeno quelli romagnoli.

