la donazione di sangue degli agenti di polizia

Dona il sangue, regala la vita, a Natale il regalo più bello è donare: è questo il messaggio unito al claim esserci sempre della Polizia di Stato portato avanti dai DonatoriNati con una straordinaria raccolta di sangue organizzata presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma. In collaborazione con le equipes mediche del Policlinico Agostino Gemelli, il corso dei commissari composto da 280 allievi ha compiuto un gesto di grande solidarietà. Sin dalle prime ore dell’alba donne e uomini in divisa hanno voluto colorare di blu le poltrone messe a disposizione per donare il sangue un atto di grande generosità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

