Come Sex & City per la generazione X. Stiamo parlando di Emily in Paris, il telefilm, ideato da Darren Star e distribuito da Netflix, che è disponibile in Italia dal 18 dicembre. Arrivata alla quinta stagione, la serie è un felice cocktail – un Kir Royale per l’esattezza- tra soap opera e favola moderna. Al centro Emily Cooper, interpretata da Lily Collins, aspirante PR americana che sbarca a Parigi e deve fare i conti con la dura realtà del mondo del fashion e delle pubbliche relazioni, il tutto condito da immancabili avventure sentimentali. Per il quinto ciak, le avventure modaiol-sentimentali di Emily si snodano tra Roma e Venezia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La Dolce Vita di Emily in Paris

Leggi anche: Emily in Paris 5: il trailer ufficiale svela la nuova vita di Emily a Roma

Leggi anche: Emily in Paris 5, il ritorno della serie nel ricordo di Diego Borella. Lily Collins: “Emily più sicura delle sue scelte, nella vita è importante lasciarsi andare”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Roma da scoprire: indirizzi segreti tra arte e dolce vita; Dove è stato girato Emily in Paris 5: le location italiane della nuova stagione; Emily in Paris 6 ci sarà? Cosa sappiamo finora; Emily in Paris è tornata e noi vogliamo TUTTI i look esagerati che sfoggia.

La Dolce Vita di Emily in Paris - Disponibile in Italia da questo mese, la serie Netflix sceglie Roma e Venezia per raccontare il dorato mondo della moda e delle pubbliche relazioni. panorama.it