La dirigenza cerca la formula per non rischiare di perdere Jhon nel 2027. Dominguez fronte caldo. Lucumi, ultima mossa del Bologna. Rinnovo con la clausola più bassa.

Nuova offerta, l’ultima: il Bologna prova a riscrivere il futuro di John Lucumi e della propria difesa. C’è una nuova proposta sul tavolo per il difensore rossoblù, in scadenza di contratto nel 2027. E’ indiscrezione delle ultime ore come nelle scorse settimane la dirigenza abbia presentato una nuova opzione al giocatore: rinnovo al 2029 con la disponibilità a rivedere la clausola al ribasso rispetto a quella estiva da 28 milioni che il Sunderland avrebbe pagato a fine mercato, quando i termini per esercitarla erano scaduti ormai da un mese. Senza rinnovo, il Bologna si troverebbe costretto a vendere Lucumi a giugno, per non perderlo a zero, dato che il calciatore avrebbe la possibilità a gennaio 2027 di accordarsi da svincolato per l’estate: va da sè che a un anno dalla scadenza il Bologna difficilmente potrebbe ricavare una cifra simile a quella rifiutata la scorsa estate, quando la partenza di Beukema per Napoli portò la dirigenza a non cedere alla corte del club di Premier nell’ultima settimana di mercato, nonostante quest’ultimo avrebbe garantito un quinquennale da 3 milioni netti al giocatore, che in rossoblù percepisce 800mila euro più bonus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

