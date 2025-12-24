La diplomazia dei panda non si ferma | altri due animali in arrivo dalla Cina a Parigi
Ci sarà ancora un altro prestito da parte della Cina alla Francia di due esemplari di panda dopo il rientro in patria della coppia precedente. Nel 2027 arriveranno a Saint-Aignan altri due individui, ancora simbolo di una diplomazia che punta però a ben altri accordi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
