La crisi del Ponsacco 1920 | via più di venti giocatori tifosi attaccano la società

Nel contesto della Prima Categoria, il Ponsacco 1920 ha recentemente avviato un processo di rinnovamento, con oltre venti giocatori svincolati per trasferimenti in altre squadre. Questa decisione ha generato reazioni tra i tifosi, che hanno espresso il proprio disappunto nei confronti della società. La situazione riflette le sfide di una fase di cambiamento per il club, nel tentativo di riorganizzarsi e affrontare le prossime competizioni.

Ponsacco, 24 dicembre 2025 – Fuga dal Ponsacco 1920. Una quindicina di giocatori hanno avuto lo svincolo dalla società (che milita nel girone D di Prima Categoria) per potersi accasare in altre squadre. Domenica, nella partita persa 4-0 sul campo della Pecciolese, hanno indossato i gloriosi colori rossoblu ponsacchini ex giocatori (come Dadà ingaggiato per fare l’allenatore) e un altro calciatore che ha appeso le scarpette al chiodo da diversi anni. Per dovere di cronaca questa la formazione scesa in campo a Peccioli: Igitkhaniani, Franchelli, El Makhichni, Vallini, Luchetti (53’ Bacchereti), Matteini, Napoli (80’ Dadà), De Zio (46’ Papaccio), Alifante, El Ghlid, Costanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La crisi del Ponsacco 1920: via più di venti giocatori, tifosi attaccano la società Leggi anche: Commisso: “La Fiorentina non è in vendita. La crisi? Mi scuso con i tifosi, tutti sono responsabili. Ma le minacce ai giocatori sono indegne” Leggi anche: I tifosi sono con D’Angelo. La ’strigliata’ ai giocatori: "Dovete dare molto di più» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La crisi del Ponsacco 1920: via più di venti giocatori, tifosi attaccano la società; PONSACCO 1920, una CRISI senza RITORNO: chi andrà in campo DOMENICA?. La crisi del Ponsacco 1920: via più di venti giocatori, tifosi attaccano la società - L’amministrazione comunale: “Disponibili ad ascoltare e valutare soluzioni” ... lanazione.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.