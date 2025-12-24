La Cremonese potrebbe diventare il Leicester italiano? Probabilmente no ma con Vardy lì davanti non è vietato sognare

Di seguito un’analisi pubblicata dal Times, che racconta l’impatto immediato di Jamie Vardy alla Cremonese e di come l’ex simbolo del Leicester stia guidando la squadra lombarda in una stagione sorprendentemente positiva. Vardy, il nuovo idolo di Cremona: i dettagli. Si legge sul Times: Jamie Vardy è in Italia da pochi mesi, ma l’ex simbolo del Leicester City sta già giocando un ruolo da protagonista in quella che sta rapidamente diventando la sua ultima storia da underdog di successo. I quattro gol di Vardy e una serie di prestazioni che gli sono valse il premio di miglior giocatore del mese di novembre hanno fatto sognare agli abitanti della piccola città lombarda di Cremona la possibilità di sostenere una sfida improbabile con il loro “miracolista” in avanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

