La Costituzione ai diciottenni L’emozione del sindaco Sironi | Siete il futuro della comunità

Il sindaco di Agrate, Simone Sironi, ha consegnato personalmente la Costituzione ai giovani che hanno raggiunto la maggiore età, sottolineando l’importanza di conoscere i propri diritti e doveri. Un momento di educazione civica che evidenzia il ruolo fondamentale dei cittadini adulti nel garantire il funzionamento della comunità. Un gesto semplice, ma significativo, volto a rafforzare il senso di responsabilità e appartenenza tra i giovani agratesi.

Una lezione di educazione civica sul campo, la più importante. Ad Agrate il sindaco Simone Sironi ha consegnato la Costituzione ai diciottenni. Anche un rito simbolico di passaggio all'età adulta, una nascita alla comunità con relativa responsabilità. Una cerimonia molto sentita in città, che ogni anno riunisce famiglie, giovani e amministratori per una riflessione sui valori della Carta, anche questa volta con un testimonial d'eccezione: l'attore e regista Corrado Accordino. Un appuntamento con l'attualità fra diritti negati e guerre che rendono nero il presente. Per il primo cittadino "un momento solenne con un ospite d'eccezione".

