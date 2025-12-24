la consulta soccorre il green pass

La Corte costituzionale ha confermato la legittimità dell’obbligo vaccinale e del green pass, riconoscendo la validità di queste misure come strumenti di tutela della salute pubblica. La decisione rafforza il quadro normativo adottato per fronteggiare la pandemia, senza compromettere i principi fondamentali. La pronuncia rappresenta un ulteriore supporto alle misure adottate dalle autorità, assicurando che siano conformi alla Costituzione.

Altro scudo della Corte costituzionale su obbligo vaccinale e certificato verde: le due misure «anti Covid» erano legittime. E i licenziamenti? «Frutto di scelte individuali». Può essere che i giudici della Corte costituzionale, il cui compito è di verificare la conformità delle leggi alla Costituzione, si siano rifatti a loro stessi, o meglio, alla sentenza del 30 novembre 2022 con la quale la Consulta, per la prima volta nella storia, aveva stabilito che fosse «legittimo» l’obbligo vaccinale e relative sanzioni (sospensione dal lavoro e dallo stipendio per i non vaccinati), rendendo di fatto diritti fondamentali, come quello al lavoro, «disponibili» anziché «intangibili». 🔗 Leggi su Laverita.info

Covid. Green pass e obbligo vaccinale, per la Consulta: “Misure legittime in pandemia” - La Consulta ha stabilito che il Green Pass e l'obbligo vaccinale per over 50, con sospensione senza stipendio per i non vaccinati, furono misure costituzionali. quotidianosanita.it