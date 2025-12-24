La condanna di Grillo jr e lo stupro brutale di gruppo Il silenzio di Ciro dopo quelle parole a Corona | Noi imbarazzati come potevamo stuprarla?
Risalgono a un mese fa le ultime parole rilasciate da Ciro Grillo per commentare il caso che cha portato alla sua condanna a 8 anni di reclusione per violenza sessuale. Il giovane, fresco di laurea con 110 e lode in giurisprudenza e novello papà, al telefono con Fabrizio Corona attaccava i giudici e la magistratura: «Ormai si ritengono detentori della morale sessuale ». E si prodigava a dipingere una fotografia dei fatti completamente diversa da quella emersa nelle motivazioni della sentenza. Una serata tra quattro amici, eccessi e divertimento diventano – nero su bianco – un « contesto predatorio e prevaricatorio » a danno di una ragazza 18enne il cui consenso è «senz’altro un’ipotesi da escludere». 🔗 Leggi su Open.online
