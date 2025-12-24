La condanna di Ciro Grillo I giudici | vittima attendibile | Brutalità su ragazza fragile

La condanna di Ciro Grillo si basa sulla testimonianza di una vittima ritenuta attendibile, descritta come fragile. Secondo i giudici, il gruppo coinvolto avrebbe agito in modo coeso e predatorio, ignorando la vulnerabilità della ragazza. La sentenza evidenzia l’atteggiamento prevaricatorio e brutale nei confronti di una persona in condizioni di particolare fragilità. La vicenda sottolinea l’importanza di garantire giustizia e tutela per le vittime di comportamenti abusivi.

Un gruppo "coeso" che ha agito in modo "predatorio e prevaricatorio" fregandosene totalmente della "fragilità della ragazza". Ci sono passaggi molto duri nelle motivazioni con le quali il Tribunale sardo ha spiegato le condanne in primo grado per Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria a 8 anni di reclusione per la violenza di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese di 19 anni, e per Francesco Corsiglia a 6 anni e sei mesi non avendo egli partecipato all’abuso corale, ma a una prima violenza contro la ragazza. I fatti contestati sono avvenuti a luglio 2019 nel residence del padre di Ciro, il comico e politico Beppe Grillo, in Costa Smeralda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

