Arezzo, 24 dicembre 2025 – Inaugura oggi, mercoledì 24 Dicembre, alle ore 18,30 nella Sala Esposizioni Comunale di Palazzo Pretorio, con il Patrocinio del Comune di Sansepolcro, la nuova edizione della Collettiva d'Arte Varia della Compagnia Artisti che, dal 24 dicembre 2025 si protrarrà fino al 6 gennaio 2026 a Sansepolcro in due sedi; oltre che nella sala esposizioni del Comune di Sansepolcro a Palazzo Pretorio sarà anche nella Galleria dell'Associazione Franco Alessandrini; questa edizione è dedicata all'artista Mario Argenti, scomparso il 28 giugno scorso, del quale sarà esposto, nella sala espositiva di palazzo Pretorio una opera accompagnata da parole scritte da Graziella Comanducci, vedova di Mario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Collettiva d'Arte Varia della Compagnia Artisti a Sansepolcro

Leggi anche: “Artisti in erba”: a Chieti la seconda edizione della collettiva d’arte

Leggi anche: “Riflessi d’arte”, collettiva del Cenacolo degli Artisti Aretini

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Inaugurazione a Sansepolcro della Collettiva d'Arte Varia della Compagnia Artisti; Spazio alle tradizioni natalizie. Così Anghiari e Sansepolcro celebrano vari eventi magici.

Mostra collettiva d'arte contemporanea "Paesaggi e Natura" - Domenica 14 gennaio 2024, alle ore 12, la Galleria Studio Cico, sita in Roma, via Gallese 8, è lieta di inaugurare la mostra collettiva "Paesaggi e Natura", con la curatela della gallerista e artista ... romatoday.it

Torna a Genova l'inaugurazione collettiva delle gallerie d'arte - Torna a Genova l'inaugurazione collettiva delle gallerie d'arte con 27 collezioni aperte, una doppia notte bianca e un mese di esposizione per celebrare la ventesima edizione della rassegna. ansa.it

Fino al 6 gennaio 2026 I Mostra collettiva d’arte “PACE - Palmanova Art Collective Exhibition” di Pro Palma e CAP - Collettivo Artisti Palmanova. Ingresso libero. Sala Loggia, Piazza Grande #Palmanova APERTURA: domenica e festivi 10-13 e 16-19. S - facebook.com facebook