"Porterò la mia esperienza a servizio del progetto per far sì che la città abbia, come merita, una squadra di livello professionistico che possa competere con le realtà più importanti d’Italia". Sono le prime parole di Francesco Borrelli, l’imprenditore che ieri mattina ha acquisito le quote della Civitanovese tramite un atto formalizzato nello studio del notaio Giuseppe Belogi di Macerata. La notizia è stata comunicata in una nota sui canali social della società, subito accolta con entusiasmo dalla maggioranza del popolo rossoblù. Ecco quindi un nuovo corso del principale club calcistico cittadino, nato nel 1919 e gestito dal 2017 ad oggi da Mauro Profili, il cui rapporto con la tifoseria si era ampiamente deteriorato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Civitanovese cambia proprietà: "Porterò la città nei professionisti"

Leggi anche: Novara, l'hotel La Bussola cambia proprietà

Leggi anche: San Gregorio cambia proprietà. La parrocchia romena compra i muri

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L’attaccante cingolano cambia ancora casacca dopo le esperienze con Jesina e Civitanovese in questa stagione #VallesinaTv #Matelica #Eccellenza - facebook.com facebook