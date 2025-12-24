La città ucraina dove è nato uno dei canti di Natale più celebri distrutta dalle bombe | la storia di Pokrovsk

Pokrovsk, nell'est dell'Ucraina, è la città in cui ha preso forma uno dei canti natalizi più celebri al mondo, Carol of the Bells, melodia resa familiare al grande pubblico anche dal film "Mamma, ho perso l’aereo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: La città di Pokrovsk, in Ucraina, sta per cadere in mano russa

Leggi anche: Pokrovsk caduta nelle mani della Russia, ma l'Ucraina smentisce. Ecco perché la città ucraina è così importante

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ucraina, Crosetto: «Non siamo pronti a un attacco russo». Il Cremlino: «La Nato è in guerra con la Russia» - Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che «la Nato è di fatto coinvolta» nel conflitto russo- ilgazzettino.it

Nato, Ucraina: alleati nordici e baltici finanzieranno pacchetto militare Purl da 430 milioni di euro - L'iniziativa Purl è stata lanciata a luglio dopo le critiche mosse dalla Casa Bianca, secondo cui l'Europa deve assumersi una maggiore responsabilità per garantire la sicurezza dell'Ucraina I Paesi ... it.euronews.com

Ucraina: la Nato rafforza il fianco orientale, al via missione Eastern Sentry. Ipotesi no-fly zone tra Polonia e Ucraina - Mark Rutte: attività militare inizierà nei prossimi giorni e coinvolgerà una serie di risorse degli alleati, tra cui Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Germania e altri. milanofinanza.it

#TG2000 - La #Russia punta su #Odessa ma la città portuale ucraina resiste #23dicembre #Donbass #Lavrov #Pokrovsk #Kiev #RussiaUkraineWar #Ukraine #Poltava #Kharkiv #Sumy #Leopoli #Ucraina #TV2000 @tg2000it @UgoPoletti @Ode x.com

foto panoramiche della città di Pripyat località: Ucraina area di alienazione di Chernobyl - facebook.com facebook