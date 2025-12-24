La città ora avrà la squadra che merita

Nell’antivigilia di Natale, i tifosi della Civitanovese sono stati informati del trasferimento delle quote societarie da Mondo Service Srl a Francesco Borrelli. Questa operazione rappresenta un passo importante per il futuro del club, che mira a tornare a rappresentare degnamente la città. La nuova proprietà si impegna a lavorare con serietà per rafforzare la squadra e il progetto sportivo.

Nell’antivigilia di Natale, i tifosi rossoblù scartano il regalo più atteso. "La società Civitanovese Calcio 1919 comunica che in data odierna – si legge in una nota diffusa ieri – si è ufficialmente perfezionato il passaggio del 100% delle quote societarie da Mondo Service Srl a Francesco Borrelli ". Nello studio notarile di Giuseppe Belogi, a Macerata, è stato formalizzato il passaggio. Si chiude un’era durata oltre 8 anni e targata Mauro Profili, si "apre un nuovo capitolo" che risponde al nome di Francesco Borrelli, nato a Napoli ma cresciuto a Roma in una famiglia di imprenditori edili. Borrelli, sposato con la giornalista Rai Lisa Marzoli (di Potenza Picena ed ex collaboratrice del Resto del Carlino) si è laureato alla Bocconi di Milano e ha fondato la sua compagnia a 30 anni, la "Enerfin", che opera nel settore energetico di servizio ad aziende e privati con sedi a Milano e Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

