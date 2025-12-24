La Cina arruola influencer credibili

La Cina sta adottando una strategia innovativa coinvolgendo influencer considerati affidabili per diffondere messaggi e rafforzare la propria presenza online. Questa pratica, che vede influencer reclutare altri influencer, rappresenta un'evoluzione delle tecniche di comunicazione, combinando informazione, marketing e propaganda. Mentre la Russia ha sviluppato bot e troll sui social, la Cina punta su figure di fiducia per influenzare l’opinione pubblica in modo più sottile e mirato.

Influencer che reclutano influencer, l'informazione – non solo quella online – che diventa marketing e poi propaganda: se la Russia ha inventato le fabbriche di bot e i troll sui social media, la R.

La Cina esige la laurea per gli influencer. E se lo facessimo anche noi? - Nella babele digitale globale, dove chiunque può proclamarsi esperto di qualsiasi cosa con un telefono e una connessione internet, la Cina ha deciso di tirare il freno.

