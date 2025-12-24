La Cesalpino torna a casa L’annuncio di Casi e Tanti | Scuola pronta a primavera

La Cesalpino si prepara a tornare nella sua nuova sede, prevista tra marzo e aprile 2026. L’annuncio di Casi e Tanti conferma che, a partire dal prossimo anno scolastico, gli studenti della scuola media potranno usufruire di un edificio completamente rinnovato e moderno. Questa riqualificazione rappresenta un passo importante per garantire un ambiente di apprendimento più confortevole e funzionale per la comunità scolastica.

La notizia più attesa è arrivata prima ancora della prima nota. "La Cesalpino tornerà nella sua nuova sede tra marzo e aprile 2026; dal prossimo anno scolastico gli studenti della scuola media avranno la loro nuovissima scuola". Con queste parole il vicesindaco Lucia Tanti ha aperto il tradizionale concerto di Natale dell’ Istituto Comprensivo Cesalpino, trasformando un appuntamento musicale in un momento di forte valore simbolico per studenti, famiglie e città. Un annuncio accolto da un lungo applauso, che ha dato il senso di un’attesa finalmente vicina alla conclusione. Dopo anni di disagi e sedi provvisorie, la comunità scolastica vede delinearsi con chiarezza il ritorno "a casa": una scuola nuova, moderna, pensata per rispondere alle esigenze educative e formative delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Cesalpino torna a casa. L’annuncio di Casi e Tanti: "Scuola pronta a primavera" Leggi anche: Scuola Repubblica pronta in primavera Leggi anche: Casa di comunità pronta a primavera. Cresce l’offerta dei servizi sanitari Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La Cesalpino torna a casa. L’annuncio di Casi e Tanti: "Scuola pronta a primavera" - Doppia festa al concerto di Natale dell’istituto cittadino: l’attesa è quasi finita. msn.com

@albertoangela torna in libreria con un’opera unica e grandiosa, che prende spunto dal De bello Gallico per trascinarci in un’avventura senza pari. Le pagine si susseguono con il ritmo e le atmosfere dei film e delle serie tv più avvincenti, e al tempo stesso arr - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.