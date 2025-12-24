La cerimonia in Prefettura Cinque brianzoli illustri ricevono le onorificenze

Nella cornice della Prefettura, il prefetto Enrico Roccatagliata ha consegnato le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cinque cittadini brianzoli, riconoscendo il loro contributo e impegno verso la comunità. La cerimonia ha rappresentato un momento di riconoscimento ufficiale e di scambio di auguri, sottolineando l’importanza del ruolo di cittadini meritevoli nel tessuto sociale locale.

Scambio di auguri e onorificenze in Prefettura. Il prefetto Enrico Roccatagliata ha consegnato le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a 5 brianzoli che hanno acquisito benemerenze verso la nazione. Diventa Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Alberto Gerardo Dossi, presidente del gruppo Sapio, personaggio di spicco nel panorama imprenditoriale lombardo, con un’innata passione per l’innovazione e la ricerca. Recentemente è stato nominato Cavaliere del Lavoro. Sapio è un’azienda ultracentenaria che produce idrogeno e ossigeno, fondata 103 anni fa a Monza dal padre Piero e da Pio Colombo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Onorificenze al Merito, la cerimonia a Torino: chi sono i trenta illustri cittadini premiati tra imprenditori, medici e forze dell’ordine

