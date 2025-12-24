La cerimonia in Prefettura Cinque brianzoli illustri ricevono le onorificenze

Nella cornice della Prefettura, il prefetto Enrico Roccatagliata ha consegnato le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cinque cittadini brianzoli, riconoscendo il loro contributo e impegno verso la comunità. La cerimonia ha rappresentato un momento di riconoscimento ufficiale e di scambio di auguri, sottolineando l’importanza del ruolo di cittadini meritevoli nel tessuto sociale locale.

