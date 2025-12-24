La Cassazione contro il processo alle intenzioni sull’urbanistica

La recente sentenza della Cassazione, che ha annullato senza rinvio le misure interdittive nei confronti di Giancarlo Tancredi, rappresenta un importante precedente nel settore dell’urbanistica. Questa decisione solleva riflessioni sul trattamento delle questioni legate alle intenzioni e alle procedure amministrative nel contesto urbanistico, evidenziando l’importanza di un’applicazione corretta delle norme in ambito giudiziario e amministrativo.

La sentenza della Cassazione che annulla senza rinvio le misure interdittive nei confronti di Giancarlo Tancredi non è solo una decisione su un singolo caso. E' un testo pedagogico, quasi didattico, che spiega cosa non può essere considerato prova penale quando si parla di urbanistica, discrezionalità amministrativa, rapporti tra pubblico e privato e – soprattutto – corruzione. E', di fatto, un prontuario contro l'idea che basti un sospetto ben raccontato per trasformarsi in colpa. Il primo punto fermo riguarda il concorso nel reato di corruzione. La Cassazione ribadisce che, per accusare un terzo (che non riceve utilità) di aver partecipato a un accordo corruttivo, non basta dimostrare che abbia avuto rapporti, contatti o convergenze di interesse con altri soggetti.

Open Arms, Salvini: “processo Cassazione l’11 dicembre”/ “Regalo della sinistra. Difesi confini, non è reato” - Ufficiale la data del processo di Cassazione sul caso Open Arms contro Matteo Salvini: l'annuncio, l'accusa e come si è arrivati alla procedura "per saltum" SCOPERTA LA DATA DEL PROCESSO DI CASSAZIONE ... ilsussidiario.net

La Cassazione ha confermato che Catella, Scandurra e Bezziccheri resteranno liberi in attesa del processo sull’urbanistica a Milano - La Corte di Cassazione ha respinto definitivamente il ricorso presentato dalla procura contro la liberazione degli imprenditori immobiliari Manfredi Catella e Andrea Bezziccheri e dell’architetto ... ilpost.it

Il frazionamento del credito non è automaticamente abuso La Cassazione (30761/2025) chiarisce che il giudice non può fermarsi al numero delle cause o al rapporto di durata: serve una verifica concreta sull’interesse del creditore e sull’uso del processo. - facebook.com facebook

#OpenArms, da Cassazione arriva assoluzione definitiva. @matteosalvinimi @LegaSalvini: Cinque anni di processo. Difendere i confini non è reato. I COMMENTI E LE REAZIONI x.com

