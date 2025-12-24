La bufala su Trump anti-animalista Ecco qual è il vero volto di The Donald

Una recente notizia ha suscitato molto interesse: si parla di un presunto atteggiamento anti-animalista di Donald Trump. Tuttavia, dietro questa comunicazione si nasconde spesso una versione distorta dei fatti. È importante analizzare con attenzione le fonti e distinguere tra realtà e speculazioni, per comprendere meglio il vero rapporto dell'ex presidente con le tematiche animaliste e il suo ruolo nel dibattito pubblico.

Sono talmente ossessionati da Donald Trump da mettergli contro anche i cani. Anzi i padroni: notoriamente ultra-sensibili alle tematiche animaliste. E infatti negli ultimi giorni si sta intensificando, sia oltreoceano sia in Italia, una potente campagna contro il presidente Usa per farlo passare come un nemico assoluto degli animali domestici, utilizzando qualsiasi tipo di elemento pretestuoso pur di attaccarlo. Uno degli ultimi esempi più eloquenti riguarda un articolo uscito sul Corriere della Sera che riguarda una testimonianza della giornalista economica Giuliana Ferraino che si è recata in aereo in direzione Miami in compagna della sua cagnolina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La bufala su Trump anti-animalista. Ecco qual è il vero volto di The Donald Leggi anche: “Missione anti-bufala”: l’app di Repubblica nelle scuole è un vero incubo Leggi anche: “Ecco la prova”. Lo scoop su Donald Trump sulla stampa Usa, scoppia il caso Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La bufala su Trump anti-animalista. Ecco qual è il vero volto di The Donald - Un articolo del Corriere della Sera dipinge gli Stati Uniti d'America come un Paese che faccia di tutto per non fare entrare i cani sul proprio territorio in compagnia dei loro padroni: ma la realtà ... ilgiornale.it

Trump e la bufala sui migranti che mangiano cani e gatti: così hanno reagito Kamala Harris, TikTok e pure i Simpson - Prima del secondo attentato a Trump la sua unica possibilità per uscire intero dalla bufala sulla strage di animali domestici a Springfield, Ohio era quella di ingaggiare dei teppisti pagati per ... ilfattoquotidiano.it

Dazi, Raimondo (Bufala Campana): “Trump vuole dividerci. Dovremmo fare gli Stati uniti d’Europa” - “Ci eravamo quasi abituati all’idea di avere il 10 per cento, era la voce più accreditata tra i corridoi del Fancy Food. repubblica.it

118!!! Trump: “Rob Reiner è morto perché ossessionato da me e paranoico. Era uno squilibrato” Trump ha attaccato anche dallo studio ovale il regista ucciso: "era una delle persone responsabili della “bufala” dei suoi presunti legami con la Russia". La Repub x.com

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito “squilibrato” l’attore e regista Rob Reiner, dopo che questi aveva criticato un suo post su Truth Social. Durante un evento alla Casa Bianca, rispondendo a una domanda di un giornalista, Trump ha detto di - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.