Avete presente la sensazione che si prova ad aggiornare una pagina al computer e, pur restando la stessa, la vedete più chiara, più nitida, più viva? Ecco: la Bohème in scena in questi giorni natalizi al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino lascia proprio questa impressione. L’allestimento è. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - La Bohème al Maggio: quando un classico si rinnova

Leggi anche: Firenze, in scena al teatro del Maggio 'La bohème' di Giacomo Puccini

Leggi anche: Primolio, un classico che si rinnova. Mostra con un Orcio pieno di idee

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

BLACK FRIDAY Chianti Classico Marathon Dal 27 novembre al 1 dicembre approfitta della promozione più attesa dell’anno! ULTRATRAIL 48 km – solo 40 pettorali scontati! TRAIL 22 km – solo 60 pettorali scontati! Sconto Black Friday: -15% su - facebook.com facebook