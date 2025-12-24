la bella addormentata nel bosco il palco tra desolazione e armonia

Questa volta Aurora ha la grazia e la tenerezza di una marionetta. E marionette sono la fata Armonia e la fata Desolazione. Al Piccolo Teatro Studio Melato, da sabato al 7 gennaio la Compagnia Marionettistica Carlo Colla&Figli - di ritorno da una tournée - porta in scena “ La bella addormentata nel bosco “ fiaba in due tempi di Eugenio Monti Colla, ispirato alla fiaba di Charles Perrault nella traduzione di Carlo Collodi, da cui Monti Colla ha tratto il testo e da La Fontaine. Musica di Pëtr Il’ic Cajkovskij, scene e luci di Franco Citterio, costumi di Eugenio Monti Colla, direzione tecnica di Tiziano Marcolegio, regia di Eugenio Monti Colla ripresa da Giovanni Schiavolin e Franco Citterio, direttore artistico della Compagnia che racconta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

