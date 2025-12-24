La bella addormentata nel bosco Il palco tra Desolazione e Armonia
Questa volta Aurora ha la grazia e la tenerezza di una marionetta. E marionette sono la fata Armonia e la fata Desolazione. Al Piccolo Teatro Studio Melato, da sabato al 7 gennaio la Compagnia Marionettistica Carlo Colla&Figli - di ritorno da una tournée - porta in scena “ La bella addormentata nel bosco “ fiaba in due tempi di Eugenio Monti Colla, ispirato alla fiaba di Charles Perrault nella traduzione di Carlo Collodi, da cui Monti Colla ha tratto il testo e da La Fontaine. Musica di Pëtr Il’ic Cajkovskij, scene e luci di Franco Citterio, costumi di Eugenio Monti Colla, direzione tecnica di Tiziano Marcolegio, regia di Eugenio Monti Colla ripresa da Giovanni Schiavolin e Franco Citterio, direttore artistico della Compagnia che racconta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Malefica e il segreto della Bella Addormentata
Leggi anche: Il Balletto di Mosca porta in scena "La bella addormentata" al teatro Goldoni
La bella addormentata nel bosco. Il palco, tra Desolazione e Armonia; Quando le fiabe prendono vita: alla Scala con Armani per “La Bella addormentata nel bosco”; Diana Del Bufalo porta al Gran Teatro Geox la magia delle colonne sonore Disney. E Carolina Benvenga quella del Natale. Gli eventi del...; Brachetti one man show all’Ariston. In arrivo l’eleganza del Galà Nureyev.
La bella addormentata nel bosco. Il palco, tra Desolazione e Armonia - Citterio, portate in scena l’allestimento e il copione che Monti Colla realizzò nel 2001. ilgiorno.it
La Bella addormentata: "Il balletto dei balletti". La fiaba romantica accende la stagione - " La Bella addormentata nel bosco " inaugura la nuova Stagione di Balletto alla Scala dal 18 dicembre al 13 gennaio, Balletto con prologo e tre atti ispir ... ilgiorno.it
Sono stata alla Scala con Armani per la Primina de “La bella addormentata nel bosco” - Soprattutto quando l’invito arriva da Armani e l’occasione è la Primina de “La Bella Addormentata nel Bosco”. vogue.it
«Schiaccianoci» a Padova e Mestre, «La bella addormentata» a Venezia e «Cenerentola» in scena a Verona - facebook.com facebook
Milano, Teatro alla Scala – La bella addormentata nel bosco x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.