La banda degli onesti in versione 2.0 Ad Acilia si stampavano soldi

AGI - Se Totò, Peppino e il povero Cardone avessero avuto a disposizione stampanti digitali e wallet elettronici al posto dei vecchi cliché tipografici, probabilmente la loro Banda degli Onesti avrebbe avuto un respiro ben più internazionale. Ma la realtà, a volte, supera la sceneggiatura: ad Acilia, i Carabinieri del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria di Roma, con il supporto dei colleghi di Ostia, hanno smantellato una stamperia clandestina che nulla ha da invidiare alle celebri commedie, se non per il finale dietro le sbarre. Il protagonista della vicenda è un 31enne esperto informatico che aveva trasformato la propria abitazione in una vera e propria succursale della Zecca, ma del tutto illegale. 🔗 Leggi su Agi.it

