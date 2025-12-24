La band romagnola Enea porta in tour la tradizione blues americana
Sabato 24 gennaio, al circolo "La Rimbomba" di Bertinoro prende il via il tour di "Enea", la band di Novafeltria guidata da Enea Pilotto insieme a Michele Paci (tastiere), Federico Rampa (batteria) e Andrea Ruscelli (basso). I brani proposti dal gruppo romagnolo sono ispirati alla cultura. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
