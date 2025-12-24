Sports Illustrated ha annunciato i premi di fine anno dedicati al wrestling, evidenziando una predominanza della AEW nelle scelte. La promozione statunitense si distingue per il numero di riconoscimenti ottenuti, superando significativamente la WWE. Questa tendenza riflette i cambiamenti nel panorama del wrestling professionistico e il crescente interesse verso le varie realtà del settore.

Sports Illustrated ha reso noti i premi di fine anno riservati al wrestling. Ciò che balza all’occhio è la man bassa della AEW, che domina letteralmente le scelte, lasciando le briciole alla WWE. Non è l’unico media americano che riconosce il 2025 positivo della compagnia di Tony Khan: in tutte le classifiche uscite finora, la All Elite piazza suoi atleti nelle posizioni più alte. Nelle ore subito successive all’uscita dei premi di Sports Illustrated, una serie di account sui social hanno iniziato a commentare le scelte lanciando l’accusa: Tony Khan ha comprato quei premi. Vi ricorda qualcosa? La stessa accusa era stata rivolta in passato alla TNA, alla NJPW e più di recente alla stessa AEW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - La AEW si compra i premi dei media americani

Leggi anche: AEW: Gli FTR campioni di coppia AEW per la terza volta, finisce il regno dei Brodido

Leggi anche: AEW: Che fine ha fatto Andrade? La AEW tace, i fan si interrogano

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

VIDEO: AEW Dark – Stocking Stuffer edition.

La WWE e Triple H COLTI ALLA SPUNTA dalle reazioni dei fan alla decisione di John Cena di ritirar...

Compra #GrattaVinci vincente con #bancomat rubato ed incassa il #premio - facebook.com facebook