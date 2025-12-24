L’85% degli italiani ha problemi gengivali o dentali | tutto passa dalla prevenzione
L’85% degli italiani soffre di problemi gengivali o dentali, ma la maggioranza continua a sottovalutare il legame profondo tra salute orale e patologie sistemiche. È uno dei dati più rilevanti che emergono dall’indagine dell’Osservatorio di igiene orale di Nomisma e Fondazione ReS, presentata. 🔗 Leggi su Quicomo.it
