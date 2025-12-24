L’85% degli italiani soffre di problemi gengivali o dentali, ma la maggioranza continua a sottovalutare il legame profondo tra salute orale e patologie sistemiche. È uno dei dati più rilevanti che emergono dall’indagine dell’Osservatorio di igiene orale di Nomisma e Fondazione ReS, presentata. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - L’85% degli italiani ha problemi gengivali o dentali: tutto passa dalla prevenzione

Leggi anche: "La prevenzione passa dalla nutrizione": a Palermo medici e specialisti a confronto

Leggi anche: Invecchiamento e salute: la sfida del futuro in Veneto passa dalla prevenzione

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Un italiano su cinque ha problemi di accesso e comprensione del web - A oltre 20 anni dalla diffusione capillare di internet un italiano su cinque ha ancora problemi di accesso e comprensione della rete. rainews.it

Storie reali, problemi concreti e dibattiti accesi: Paolo Del Debbio porta al centro gli italiani e le loro domande. “Dritto e Rovescio”, stasera in prima serata su #Rete4 - facebook.com facebook