Kota Ibushi il recupero procede più veloce del previsto | Non mi servono due anni

Kota Ibushi, reduce da un infortunio al femore subito durante AEW Collision, ha annunciato tramite Instagram che il recupero sta procedendo più rapidamente del previsto. A soli due mesi dall’incidente, l’atleta ha condiviso un aggiornamento positivo, suscitando speranze tra i fan e gli addetti ai lavori. Un segnale di ottimismo che testimonia la sua determinazione a tornare presto in ring.

A soli due mesi dal grave infortunio al femore subito durante AEW Collision, Kota Ibushi ha condiviso su Instagram un aggiornamento che fa ben sperare i fan di tutto il mondo. L’infortunio che ha scioccato il mondo del wrestling. Lo scorso ottobre, il Golden Star aveva riportato un infortunio devastante che lo aveva costretto sulla sedia a rotelle. I medici gli avevano prospettato un percorso di recupero lungo fino a due anni prima di poter tornare a combattere. Ibushi aveva perso oltre 12 chili e, come riportato da Dave Meltzer, le sue gambe si erano atrofizzate al punto da dover reimparare a camminare, correre e saltare da zero. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

