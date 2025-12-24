Kostic e Arizala nel mirino del Milan | alle prese con gli slot extracomunitari

Il calciomercato è ormai cominciato, anche se il gong per dare il via non è ancora risuonato. Il Milan ha iniziato a mettersi all’opera, mettendo sotto la lente d’ingrandimento due giovani talenti. Milan, una poltrona per due. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan ha in mente due obiettivi da mettere in cassaforte, ma solo uno potrà essere tesserato. Il nodo riguarda il regolamento imposto durante la sessione del calciomercato invernale, che consente di tesserare solamente due giocatori extracomunitari. I nomi segnati dal gruppo scouting rossonero sono Juan Arizala, classe 2005 colombiano e Andrej Kostic, classe 2007 montenegrino. 🔗 Leggi su Milanzone.it

