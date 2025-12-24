Dal 13 al 15 gennaio un’altra esibizione caratterizzerà la settimana di avvicinamento agli Australian Open, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio a Melbourne. Si fa riferimento al Kooyong Classic 2026, un evento di tradizione nella città australiana, sfruttato dai giocatori come preparazione in vista dello Slam, oltre che occasione per regalare spettacolo al pubblico presente. Gli organizzatori hanno annunciato in queste ore l’elenco di tennisti e tenniste al via di questa particolare competizione. Una lista di cui fanno parte ben tre giocatori italiani, ovvero Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kooyong Classic 2026, definiti i partecipanti all’esibizione in Australia: tanti italiani al via

Leggi anche: Kooyong Classic 2026, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini iscritti nel torneo-esibizione prima degli Australian Open 2026

Leggi anche: Pattuglia italiana al Kooyong Classic! Tre azzurri di rango per l’esibizione prima degli Australian Open

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Gli italiani scelgono le esibizioni prima degli Australian Open: dove giocheranno Sinner, Musetti e Berrettini.

Kooyong Classic: presenti Musetti, Cobolli e Berrettini. C’è anche Kyrgios - Australian Open | Parterre di lusso, che comprende tra gli altri Bublik e Hurkacz, per la classica esibizione pre Australian Open ... ubitennis.com

Kooyong Classic 2026: presenti Musetti e Berrettini - Il Kooyong Classic ha ufficializzato i giocatori che parteciperanno all’esibizione di Melbourne dal 13 al 15 gennaio 2026, confermandosi come uno degli appuntamenti- ubitennis.com

Torna il Kooyong Classic con Musetti, Cobolli Berrettini. Diretta su SuperTennis - Fedele alla tradizione di downunder, anche quest'anno non poteva mancare nella marcia di avvicinamento agli Australian Open l'appuntamento con ... sport.tiscali.it