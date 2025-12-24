Kevin Costner e la causa da 400mila dollari per Horizon 2 | citato in giudizio per costumi mai pagati

Il West di Horizon continua a far parlare di sé, ma questa volta lontano dallo schermo. Kevin Costner e la sua ambiziosa saga western si trovano al centro di una nuova controversia legale. Una società di noleggio costumi ha citato in giudizio Kevin Costner e i produttori di Horizon: An American Saga - Chapter 2. Al centro della disputa, presunti mancati pagamenti per oltre 400 mila dollari legati all'utilizzo di costumi nel film, una controversia che mescola cinema, contratti e cifre importanti, riportando l'attenzione sul dietro le quinte della produzione. Accuse, cifre e contratti non rispettati da Kevin Costner Secondo quanto riportato da PEOPLE, una società specializzata nel noleggio di abiti di scena ha intentato una causa contro Kevin Costner e diverse entità legate alla produzione di Horizon: An American Saga - Chapter .

