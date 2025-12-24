Kate Middleton il protocollo sui regali di Natale imposto anche ai figli

Kate Middleton, insieme a William e ai loro tre figli, segue da sempre rigidi protocolli di Corte riguardo ai regali di Natale. Anche i doni ricevuti da estranei devono rispettare precise norme di comportamento, inclusa la gestione dei regali per i bambini. Questa attenzione alle regole riflette l'importanza delle tradizioni e delle formalità nella famiglia reale britannica, mantenendo un equilibrio tra vita privata e impegni ufficiali.

Non solo Kate Middleton e William, ma anche i loro tre bambini sono obbligati a seguire il protocollo di Corte in merito ai regali di Natale che vengono loro donati da estranei. Kate Middleton, i regali di Natale per i suoi bambini. Kate Middleton e famiglia si stanno preparando per il giorno di Natale. Abbiamo visto la Principessa del Galles accompagnata dai suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, iniziare le celebrazioni natalizie con il grande concerto da lei organizzato all'Abbazia di Westminster. Il mese di dicembre è stato molto impegnativo per lei e William con una serie di appuntamenti tra cui il banchetto di Stato per il Presidente tedesco, dove ha sfoggiato un magnifico abito di Jenny Packham e la tiara più grande del tesoro della Corona.

