Juventus | Tonali torna a infiammare il mercato
Sandro Tonali, il centrocampista azzurro protagonista con il Newcastle United, continua a essere uno dei nomi più affascinanti per la Juventus in vista della finestra di mercato invernale. Il 25enne bresciano, esploso nel Brescia e poi al Milan prima del trasferimento in Premier League nel 2023 per 64 milioni di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Tonali Juventus, pista congelata a gennaio: le priorità bianconere sul mercato passano da Vlahovic, tutti gli aggiornamenti
Leggi anche: Juventus, Moretto “Juventus ancora su Tonali”
Tonali, il colpo proibito della Juventus - Due anni dopo lo scandalo scommesse, la Juventus vuole riportare in Italia Sandro Tonali, centrocampista ex Milan del Newcastle. panorama.it
Tonali torna in Italia e incontra il suo agente. Sullo sfondo resta sempre vigile la Juventus - Sandro Tonali torna in Italia, pronto a recarsi a Coverciano per rispondere alla convocazione in Nazionale da parte del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso. tuttomercatoweb.com
Juventus, Romano: ‘Anche con Comolli, Tonali resta il sogno bianconero’ - Da settimane il nome di Sandro Tonali circola con insistenza negli ambienti bianconeri, e adesso arriva anche una conferma autorevole. it.blastingnews.com
La Juventus sogna ancora di riportare Sandro Tonali in Serie . La Gazzetta dello Sport scrive che, per il centrocampista italiano ex Milan, i bianconeri possono offrire come parziale contropartita tecnica al Newcastle l'attaccante canadese Jonathan D - facebook.com facebook
La #Juventus sogna Tonali: gli scenari con il #Newcastle e il ruolo di David x.com
