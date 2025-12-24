Juventus Tacchinardi a IBN Spalletti sembra alla Juve da 10 anni

Tacchinardi elogia Spalletti Alessio Tacchinardi ha parlato al canale YouTube de Il Bianconero nel consueto episodio di TikiTacco. Le sue parole riportate anche dal sito Il Bianconero. “Le dichiarazioni di Spalletti mi stanno facendo impazzire: sono di livello altissimo, mi sembra che Spalletti sia alla Juve da 10 anni. Non è facile, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Tacchinardi a IBN “Spalletti sembra alla Juve da 10 anni” Leggi anche: Juventus, Tacchinardi: “Spalletti mi piace, la mia Juve era diversa” Leggi anche: Juventus, Tacchinardi “Spalletti ha dimostrato di avere le palle” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Vecchie glorie Juve, Alessio Tacchinardi in città: Grande legame con i tifosi agrigentini; Tacchinardi: Contro il Bologna la miglior Juve della stagione; Tacchinardi ottimista: «Finalmente una grande Juve. Spalletti è riuscito a far capire questo ai propri calciatori»; Alessio Tacchinardi thinks Spalletti has not only been working on tactics. Tacchinardi: "A Bologna la migliore Juventus della stagione, Spalletti sta lavorando sulla testa e contro la Roma..." - Nel suo intervento per Sportmediaset, Alessio Tacchinardi ha commentato così la prestazione della Juventus a Bologna: "E' stata la miglior partita della Juve di Spalletti e della ... tuttojuve.com

Tacchinardi: "Il Napoli ha dominato, la Juve non è migliorata con Spalletti" - Alessio Tacchinardi, ex calciatore bianconero, ai microfoni di Mediaset nel corso di 'Pressing' ha commentato la sconfitta della Juventus di Luciano Spalletti, battuta per 2- tuttonapoli.net

Juventus, Tacchinardi: ‘Penso che Spalletti sia un po’ preoccupato’ - Per la Juventus sta iniziando un periodo particolarmente intenso, caratterizzato da sfide di alto livello tecnico e da una pressione sempre crescente. it.blastingnews.com

Alessio Tacchinardi sul Palermo e su Pippo Inzaghi, suo ex compagno di squadra alla Juventus - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.