Juventus Marocchi su Zhegrova | Titolare fisso

Giancarlo Marocchi, ex centrocampista bianconero con oltre 300 presenze in Serie A e oggi apprezzato commentatore televisivo, ha espresso il suo punto di vista sulla Juventus di Luciano Spalletti in un’intervista recente a La Gazzetta dello Sport. L’attenzione si è concentrata soprattutto su Edon Zhegrova, l’esterno kosovaro arrivato in estate L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Marocchi su Zhegrova: “Titolare fisso” Leggi anche: Champions, Juventus-Pafos: Zhegrova titolare. Probabili formazioni, orario e dove vederla Leggi anche: Perché Zhegrova non gioca alla Juventus: “Quando sarà titolare vi accorgerete qual è il problema” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Marocchi: Juve, punta su Zhegrova: deve essere titolare. Spalletti è l'uomo giusto; Yildiz, non solo uno stipendio da top: per restare vuole una Juve da corsa; Marocchi esalta Yildiz: «Sempre più forte, alla Juventus si vede un percorso da numero 10». Juve, Marocchi a La Gazzetta: “Spalletti? Si è calato con entusiasmo nell’ambiente bianconero” - Le dichiarazioni pronunciate da Giancarlo Marocchi in un'intervista rilasciata ai taccuini de La Gazzetta dello Sport ... msn.com

Marocchi: "Juve, punta su Zhegrova: deve essere titolare. Spalletti è l'uomo giusto" - L'ex bianconero, oggi opinionista a Sky, sul kosovaro: "La sua condizione è ancora approssimativa, ma vedo lui dal 1' e Conceiçao dalla panchina per spaccare la partita. msn.com

Zhegrova titolare dopo un anno: l’esperimento della Juventus non funziona - Zhegrova titolare dopo un anno: l’esperimento della Juventus non funziona Conceiçao entra e cambia la partita Come riferisce Gazzetta, la Juventus attendeva con ... tuttojuve.com

La vittoria della #Juventus a Bologna porta tre punti pesanti, ma apre anche riflessioni individuali. Negli studi di Sky Sport, Giancarlo #Marocchi ha analizzato la prestazione di Kenan #Yildiz dopo l’1-0 firmato Cabal. L’ex centrocampista bianconero ha rico - facebook.com facebook

“Yildiz Must Study Del Piero’s Story”: Marocchi’s Advice After Juventus’ Win Over Bologna x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.