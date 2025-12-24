Juventus l’infermeria detta le scelte | Spalletti verso Pisa tra stop pesanti e rientri chiave

La Juventus arriva alla sfida di Pisa sospesa tra fiducia e prudenza. Le vittorie contro Bologna e Roma hanno rilanciato morale e classifica, ma alla Continassa l’attenzione resta alta per una situazione fisica tutt’altro che risolta, soprattutto nel reparto difensivo. Luciano Spalletti è chiamato a fare sintesi tra ciò che il campo chiede e ciò che l’infermeria consente. Rugani si ferma ancora: difesa in emergenza. La notizia più pesante arriva dagli esami di Daniele Rugani. I controlli al JMedical hanno evidenziato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Lo stop sarà significativo, con tempi di recupero che verranno rivalutati tra circa dieci giorni ma che, realisticamente, si avvicinano al mese abbondante. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

