Juventus le parole di Elkann alla cena di Natale dei bianconeri |  É bello essere qui insieme tutti noi parte della grande famiglia bianconera per gli auguri

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cena di Natale della Juventus, John Elkann ha sottolineato l’importanza della condivisione e del senso di comunità tra i membri della grande famiglia bianconera. L’evento, tenutosi nel J Museum, ha rappresentato un momento di unione e riflessione, consolidando i valori che da sempre accompagnano il club. Un’occasione per rafforzare il legame tra i tifosi, i giocatori e la società in un’atmosfera sobria e rispettosa.

Juventus, l’intervento di Elkann alla cena di Natale: «É bello essere qui insieme, tutti noi parte della famiglia bianconera» L’atmosfera elegante del J Museum ha fatto da sfondo a uno dei momenti più simbolici della stagione bianconera: la tradizionale cena di Natale della Juventus. L’appuntamento ha riunito squadra, staff tecnico e dirigenza in un clima di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

