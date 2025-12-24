Juventus le parole di Elkann alla cena di Natale dei bianconeri | É bello essere qui insieme tutti noi parte della grande famiglia bianconera per gli auguri

Durante la cena di Natale della Juventus, John Elkann ha sottolineato l’importanza della condivisione e del senso di comunità tra i membri della grande famiglia bianconera. L’evento, tenutosi nel J Museum, ha rappresentato un momento di unione e riflessione, consolidando i valori che da sempre accompagnano il club. Un’occasione per rafforzare il legame tra i tifosi, i giocatori e la società in un’atmosfera sobria e rispettosa.

Juventus, l'intervento di Elkann alla cena di Natale: «É bello essere qui insieme, tutti noi parte della famiglia bianconera» L'atmosfera elegante del J Museum ha fatto da sfondo a uno dei momenti più simbolici della stagione bianconera: la tradizionale cena di Natale della Juventus. L'appuntamento ha riunito squadra, staff tecnico e dirigenza in un clima di .

Elkann ringrazia la sua Juve alla cena di Natale: "Squadra sempre più forte e siete tutti importanti" - Il patron della Juventus ha ribadito la sua vicinanza alla squadra nella cerimonia al JMuseum: ecco cosa ha detto ... corrieredellosport.it

Elkann carica il gruppo: “Siete tutti importanti per fare in modo che la Juventus, unita, squadra e società, possa tornare a vincere” - John Elkann ha voluto fare un discorso alla squadra durante la cena di Natale della Juventus che si è tenuta al JMuseum: "É bello essere qui insieme, tutti noi parte della ... tuttojuve.com

Le parole del giocatore della Juventus durante un evento benefico promosso dalla ‘McKennie’s Magical’, fondazione dello stesso centrocampista Prima le lodi a Spalletti, poi la speranza sul rinnovo del contratto - facebook.com facebook

#Ardoino esce allo scoperto Le sue parole sulla #Juventus x.com

