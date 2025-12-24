Juventus la Coppa Intercontinentale del 1985 è stata inserita nella Hall of Fame dello Juventus Museum – I retroscena VIDEO
Juventus, reunion leggendaria per i campioni del 1985 al Museum. La maglia di Tokyo entra nella Hall of Fame alla presenza di Platini, Elkann e Damien Comolli. La Juventus ha celebrato un momento di altissimo valore storico presso lo Juventus Museum, ufficializzando l’ingresso della maglia vincitrice della Coppa Intercontinentale 1985 nella prestigiosa Hall of Fame. L’evento, svoltosi l’8 dicembre 2025 per celebrare il quarantesimo anniversario del trionfo di Tokyo contro l’Argentinos Juniors, ha visto la partecipazione dei vertici societari, tra cui John Elkann, il presidente Gianluca Ferrero e l’amministratore delegato Damien Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
