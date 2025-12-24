Juventus il regalo di Natale al tifoso costretto a letto per un grave incidente | maglia personalizzata autografata da tutti i giocatori
Il suo nome – Danilo – scritto sul retro e gli autografi di tutti i giocatori. Da tempo, un uomo sulla quarantina che vive in un alloggio popolare dell’Atc a Torino desiderava questa maglietta della Juventus, sua squadra del cuore. L’ha ricevuta ieri, 23 dicembre, da parte di Maurizio Pedrini. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Grave incidente al centro commerciale, operaio cade da una scaffalatura di due metri: è grave
Leggi anche: L’ho pagato meno di 5 euro ed è il regalo perfetto da far trovare a tutti sotto l’albero di Natale
Juventus, il regalo di Natale al tifoso costretto a letto per un grave incidente: maglia personalizzata autografata da tutti i giocatori; Juve, un regista come regalo di Natale? Il pallino di Spalletti resta Hojbjerg; La maglia e le firme dei campioni: Il regalo della Juventus a Danilo; La fiducia ritrovata, il vero regalo di Natale di Spalletti alla Juventus.
Juventus, il regalo di Natale al tifoso costretto a letto per un grave incidente: maglia personalizzata autografata da tutti i giocatori - Da tempo, un uomo sulla quarantina che vive in un alloggio popolare dell’Atc a Torino desiderava questa maglietta della J ... torinotoday.it
LA LETTERINA DI NATALE DEL TIFOSO Scrivete la vostra nei commenti Quale regalo vorreste Io e @leovegasplay con questo ultimo video post partita del 2025 vi auguriamo un buon Natale #JuventusRoma #juve #roma #tifosi #oltreil90es - facebook.com facebook
La Juventus si fa il regalo di Natale: battendo la Roma di Gasperini aggancia le squadre di vetta e può alimentare le ambizioni del proprio 2026. Due scontri diretti vinti consecutivamente pesano come un macigno sulle convinzioni di questa squadra #JuveR x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.