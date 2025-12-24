Juventus il regalo di Natale al tifoso costretto a letto per un grave incidente | maglia personalizzata autografata da tutti i giocatori

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il suo nome – Danilo – scritto sul retro e gli autografi di tutti i giocatori. Da tempo, un uomo sulla quarantina che vive in un alloggio popolare dell’Atc a Torino desiderava questa maglietta della Juventus, sua squadra del cuore. L’ha ricevuta ieri, 23 dicembre, da parte di Maurizio Pedrini. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Grave incidente al centro commerciale, operaio cade da una scaffalatura di due metri: è grave

Leggi anche: L’ho pagato meno di 5 euro ed è il regalo perfetto da far trovare a tutti sotto l’albero di Natale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Juventus, il regalo di Natale al tifoso costretto a letto per un grave incidente: maglia personalizzata autografata da tutti i giocatori; Juve, un regista come regalo di Natale? Il pallino di Spalletti resta Hojbjerg; La maglia e le firme dei campioni: Il regalo della Juventus a Danilo; La fiducia ritrovata, il vero regalo di Natale di Spalletti alla Juventus.

juventus regalo natale tifosoJuventus, il regalo di Natale al tifoso costretto a letto per un grave incidente: maglia personalizzata autografata da tutti i giocatori - Da tempo, un uomo sulla quarantina che vive in un alloggio popolare dell’Atc a Torino desiderava questa maglietta della J ... torinotoday.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.