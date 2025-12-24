Juventus il discorso natalizio di John Elkann

Durante la cena di Natale della Juventus al J Museum, John Elkann ha rivolto un discorso incentrato sui valori di identità e appartenenza della squadra. Con un richiamo alla storia e alla tradizione bianconera, Elkann ha sottolineato l’importanza di tornare a vincere, rafforzando il legame tra i tifosi e la società. Un messaggio di fiducia e determinazione per il futuro del club.

Il messaggio di Elkann "Tornare a vincere" John Elkann ha tenuto un discorso durante la cena di Natale della Juventus al J Museum, appellandosi ai valori di identità e appartenenza bianconera. "É bello essere qui insieme, tutti noi parte di una grande famiglia. Siamo qui, nel nostro museo, che celebra

