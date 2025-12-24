Juventus | idea Lucca per rafforzare l’attacco

La Juventus guarda con interesse a Lorenzo Lucca, il centravanti del Napoli, per rinforzare il reparto offensivo nella sessione di mercato invernale. L’attaccante classe 2000, alto 201 centimetri, sta trovando poco spazio agli ordini di Antonio Conte, schiacciato dalla concorrenza di Rasmus Højlund e Romelu Lukaku, che presto rientrerà dall’infortunio. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

