Juventus i bianconeri fanno gli auguri ai tifosi | messaggi speciali dalla Continassa in vista del Natale La lettera di Spalletti a Babbo Natale – VIDEO
Juventus, i calciatori celebrano il Natale alla Continassa. Luciano Spalletti e la squadra dedicano messaggi personalizzati ai fan. L’atmosfera natalizia ha avvolto il Training Center della Continassa, dove la Juventus ha voluto dedicare un momento speciale ai propri sostenitori per celebrare le festività del 2025. Dopo l’importante successo ottenuto all’Allianz Stadium contro la Roma, il tecnico Luciano Spalletti e i suoi giocatori hanno partecipato a una serie di iniziative digitali e dal vivo per scambiare gli auguri con il popolo bianconero. Attraverso i canali social ufficiali, diversi protagonisti della rosa hanno inviato messaggi personalizzati, ringraziando i tifosi per il costante supporto dimostrato durante la prima parte della stagione e in vista delle sfide del 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Haaland irriconoscibile nei panni di Babbo Natale: la sorpresa della star del Manchester City ai piccoli tifosi – Il video
Leggi anche: Pier Silvio Berlusconi, gli auguri di Natale fanno piangere tutti (VIDEO)
Sorrisi e regali al Regina Margherita: la Juventus porta il Natale in ospedale; Moggi in città per fare gli auguri allo Juventus Club; Elkann ringrazia la sua Juve alla cena di Natale: Squadra sempre più forte e siete tutti importanti; Elkann, discorso alla cena Juve: Lo state diventando. E il punto sulla vittoria dice tutto.
Juventus, le parole di Elkann alla cena di Natale dei bianconeri: «É bello essere qui insieme, tutti noi parte della grande famiglia bianconera per gli auguri» - Juventus, l’intervento di Elkann alla cena di Natale: «É bello essere qui insieme, tutti noi parte della famiglia bianconera» L’atmosfera elegante del J Museum ha fatto da sfondo a uno dei momenti più ... calcionews24.com
Juve, gli auguri a Conte sui social fanno infuriare i tifosi: 'Non festeggio chi tradisce' - Stanno facendo discutere gli auguri fatti sui social dalla Juventus ad Antonio Conte, l'attuale tecnico del Napoli. it.blastingnews.com
Conceicao compie 23 anni: gli auguri della Juventus - La Juventus, sul proprio sito ufficiale, festeggia il compleanno di Francisco Conceicao, attaccante dei bianconeri e della nazionale portoghese, che compie oggi 23 anni: " Giornata di ... tuttojuve.com
Il contratto di Yildiz è apparentemente il migliore per la Juventus: Solo 1,7 milioni netti a stagione, fino al 2029, per un campione che guida la squadra. Ecco, la lunga durata dell’accordo non deve far stare tranquilli i bianconeri. Yildiz vede David guadagnare 6 - facebook.com facebook
#Inter - #Muharemovic è il profilo sotto la lente d’ingrandimento per la difesa, ma è legato all’uscita di #DeVrij. Il #Sassuolo non fa sconti e lo valuta 25 milioni di euro #Juventus spettatrice interessata per il bosniaco: i bianconeri valutano un possibile ritorno x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.