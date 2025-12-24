Juventus, i calciatori celebrano il Natale alla Continassa. Luciano Spalletti e la squadra dedicano messaggi personalizzati ai fan. L’atmosfera natalizia ha avvolto il Training Center della Continassa, dove la Juventus ha voluto dedicare un momento speciale ai propri sostenitori per celebrare le festività del 2025. Dopo l’importante successo ottenuto all’Allianz Stadium contro la Roma, il tecnico Luciano Spalletti e i suoi giocatori hanno partecipato a una serie di iniziative digitali e dal vivo per scambiare gli auguri con il popolo bianconero. Attraverso i canali social ufficiali, diversi protagonisti della rosa hanno inviato messaggi personalizzati, ringraziando i tifosi per il costante supporto dimostrato durante la prima parte della stagione e in vista delle sfide del 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus, i bianconeri fanno gli auguri ai tifosi: messaggi speciali dalla Continassa in vista del Natale. La lettera di Spalletti a Babbo Natale – VIDEO

Sorrisi e regali al Regina Margherita: la Juventus porta il Natale in ospedale; Moggi in città per fare gli auguri allo Juventus Club; Elkann ringrazia la sua Juve alla cena di Natale: Squadra sempre più forte e siete tutti importanti; Elkann, discorso alla cena Juve: Lo state diventando. E il punto sulla vittoria dice tutto.

