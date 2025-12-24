Juventus Estigarribia sulla Juve di Conte Eravamo uniti
Le parole di Estigarribia In un’intervista rilasciata al sito di Gianluca Di Marzio Estigarribia ha ripercorso la sua avventura con la Juventus. Le parole. APPRODO ALLA JUVE – «Dissi al mio procuratore che se ci fosse stata la possibilità di andare alla Juve io avrei aspettato e sarei andato lì, sapevo che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Estigarribia svela: «Quando giocavamo in casa eravamo sicuri di vincere. Dopo quella partita ci siamo detti ‘Possiamo davvero vincere lo Scudetto’». Poi il messaggio a Chiellini
Leggi anche: Estigarribia: «La Juventus? Sapevo che era una squadra diversa dalle altre. La sfida più bella? Ecco la mia preferita»
