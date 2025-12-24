Juventus | Del Piero incantato da Yildiz

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Del Piero non nasconde mai la sua passione per la Juventus, e nella recente vittoria casalinga contro la Roma per 2-1, lo storico capitano bianconero ha vissuto le emozioni della partita con l’intensità di un tifoso qualunque. Presente allo Stadium, è stato ripreso dalle telecamere di DAZN in un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus del piero incantato da yildiz

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Del Piero incantato da Yildiz

Leggi anche: Juventus: Yildiz e i paragoni con Del Piero

Leggi anche: Juventus, l’elogio di Del Piero a Yildiz

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

E se Yildiz fosse meglio di Del Piero? La differenza la fa la Juve intorno.

juventus piero incantato yildizIl labiale di Del Piero sul tiro di Yildiz in Juve-Roma: è il cuore del capitano che parla - Le immagini in tv mostrano il pathos con il quale l'ex capitano segue il match e quando il turco inventa una traiettoria perfetta crede di sapere già ... fanpage.it

juventus piero incantato yildiz"Ma non scherziamo", furia Spalletti su Kostic e Del Piero-Yildiz... "3-1!": l'altra Juve-Roma - Unisciti alla Community Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. msn.com

Juve, sulla maglia la linguaccia di Del Piero. Che passa il testimone a Yildiz - Il numero 10 bianconero raggiunto dallo storico capitano davanti a un quadro ispirato alla punizione contro il Real Madrid del 2008 ... rainews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.