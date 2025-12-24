La Juventus prepara l’ultima trasferta del 2025 con un punto interrogativo che accompagna la vigilia: Francisco Conceição. I bianconeri arrivano a Pisa forti di due vittorie consecutive e con l’obiettivo di restare agganciati al gruppo di testa, ma la disponibilità dell’esterno resta da verificare fino all’ultimo. Il problema accusato contro la Roma. Il fastidio muscolare è emerso nel corso della sfida con la Roma del 20 dicembre. Gli esami clinici effettuati il giorno successivo hanno escluso lesioni, scongiurando uno stop prolungato. Una buona notizia, che però non ha chiuso il caso: lo staff ha scelto una linea conservativa per evitare rischi inutili. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Juventus, Conceição resta in dubbio: gestione prudente verso Pisa

Leggi anche: Conceicao Juve, il portoghese resta in forte dubbio per Pisa: lavoro a parte alla Continassa, in caso di forfait pronta quell’alternativa

Leggi anche: Juve, Conceição in dubbio per Pisa: Spalletti studia le alternative

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Juve Conceição in dubbio per Pisa | Spalletti studia le alternative.

Juve, Vlahovic resta in dubbio per Firenze: Spalletti valuta David e Openda - La Juventus, oggi, riprenderà la preparazione in vista della sfida contro la Fiorentina. tuttomercatoweb.com

A Firenze la nuova Juventus di Spalletti: cambia il modulo, Vlahovic in dubbio - Chiusa la sosta con il fragoroso abbraccio a Sinner, Luciano Spalletti si rigetta nella mischia per provare a dare la svolta decisiva alla stagione della Juventus. sportmediaset.mediaset.it

Juve, Cabal e Kelly a parte. Terapie per Vlahovic: il centravanti resta in dubbio per Firenze - Aggiornamenti dalla Continassa, dove la Juventus di Luciano Spalletti lavora in vista della ripresa del campionato, che per i bianconeri sarà la trasferta di Firenze con la Fiorentina. tuttomercatoweb.com

Francisco Conceição dribbling, assist, skills, goals and celebration #shorts

Finisce 2-1 il Big Match tra Juventus e Roma. Grande Juve che prende i 3 punti con Conceição e Openda e domina per larghi tratti. Prestazione quasi superba all’Allianz! Una Juve quasi perfetta! Due gol di qualità, ritmo alto e vittoria contro la Roma: ques - facebook.com facebook